Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 30 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 30 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,02 azalarak 68 milyon 911 bin 470 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 307 lira 30 kuruş olurken, en düşük saatler 08.00 ve 09.00'da 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 200 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 203 lira 89 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 56 kuruş, en düşük 113 lira 65 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Ekonomi
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