Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

33 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 45,63 artarak 22 milyon 298 bin 934 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 302 lira 1 kuruş olarak tespit edilirken, saat 09.00'da piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 76 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 78 lira 17 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299 liradan işlem görürken, 09.00'da piyasa takas fiyat değeri sıfır oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Ekonomi
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