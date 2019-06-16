Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 76 kuruş, en düşük 24 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 76 kuruş, en düşük 24 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 84,95 artarak 98 milyon 519 bin 805 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 306 lira 76 kuruş, en düşük saat 06.00'da 24 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 221 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 236 lira 1 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296 lira 18 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:15 Kaynak: AA
Ekonomi
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