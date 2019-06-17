Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 57 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 57 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,29 artarak 107 milyon 673 bin 167 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 302 lira 57 kuruş, en düşük saat 05.00'te 150 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 245 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 252 lira 39 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 76 kuruş, en düşük 24 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: AA
11, enerji piyasaları işletme aş
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