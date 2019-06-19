Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

5 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 50 kuruş, en düşük 172 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 50 kuruş, en düşük 172 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 artarak 121 milyon 786 bin 151 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 301 lira 50 kuruş, en düşük saat 05.00'te 172 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 269 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 273 lira 14 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 85 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:30 Kaynak: AA
enerji piyasaları işletme aş, Ekonomi
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