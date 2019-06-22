Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,49 azalarak 68 milyon 820 bin 501 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 303 lira 78 kuruş, en düşük saat 09.00'da 45 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 190 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 12 kuruş, en düşük 165 lira 83 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Karadeniz'de suyun ısısı aniden yükseldi! Uzmanlardan açıklama geldi 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 16:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]