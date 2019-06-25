Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

57 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 72 kuruş, en düşük 89 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 72 kuruş, en düşük 89 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,32 artarak 141 milyon 394 bin 692 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 316 lira 72 kuruş, en düşük saat 06.00'da 89 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 291 lira 53 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 56 kuruş, en düşük 90 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Ekonomi
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