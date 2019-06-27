Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 56 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,45 azalarak 159 milyon 98 bin 720 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 319 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 179 lira 99 olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 301 lira 97 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 500 lira, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:28 Kaynak: AA
enerji piyasaları işletme aş, Ekonomi
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