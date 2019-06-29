Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 44 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 44 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,27 azalarak 81 milyon 565 bin 169 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 305 lira 44 kuruş, en düşük saat 09.00'da 10 lira 1 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 195 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 8 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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