Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 34 kuruş, en düşük 165 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 34 kuruş, en düşük 165 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,3 azalarak 139 milyon 985 bin 611 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 319 lira 34 kuruş, en düşük saat 06.00'da 165 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 308 lira 37 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 2 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Ekonomi
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