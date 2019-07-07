Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

25 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 79 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 79 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,9 artarak 152 milyon 472 bin 157 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 332 lira 79 kuruş, en düşük saat 06.00'da 206 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 319 lira 75 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 43 kuruş, en düşük 149 lira 87 kuruştan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Ekonomi
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