Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

58 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 385 lira, en düşük 312 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 385 lira, en düşük 312 lira 26 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 artarak 176 milyon 498 bin 39 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00, 15.00 ve 16.00'da 385 lira, en düşük saat 06.00'da 312 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 334 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 337 lira 33 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 79 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı! İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]