Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 89 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 89 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,53 azalarak 113 milyon 551 bin 200 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 320 lira 89 kuruş, en düşük saat 09.00'da 206 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 294 lira 53 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 65 kuruş, en düşük 259 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti Vezirköprü'de ekilen kenevirlerin boyu 5 metreye ulaştı! 10 ton tohum bekleniyor Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]