Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

54 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,7 artarak 146 milyon 650 bin 154 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'de 325 lira 54 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 5 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 320 lira 9 kuruş, en düşük 140 lira 1 kuruştan işlem gördü.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:15 Kaynak: AA
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