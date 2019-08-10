Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 70 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 70 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,18 azalarak 51 milyon 410 bin 399 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 303 lira 70 kuruş, en düşük saat 10.00'da 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 153 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 153 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 24 kuruş, en düşük 265 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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