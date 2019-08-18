Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

44 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 13 kuruş, en düşük 277 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 13 kuruş, en düşük 277 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,76 artarak 146 milyon 963 bin 481 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 316 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 277 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 18 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 61 kuruş, en düşük 152 lira 44 kuruştan işlem gördü.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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