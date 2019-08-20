Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 92 kuruş, en düşük 301 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 92 kuruş, en düşük 301 lira 7 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,45 artarak 149 milyon bin 303 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 317 lira 92 kuruş, en düşük saat 06.00'da 301 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 9 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 28 kuruş, en düşük 300 lira 61 kuruştan işlem gördü.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]