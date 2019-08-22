Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira, en düşük 299 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,13 azalarak 149 milyon 337 bin 909 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 317 lira, en düşük saat 06.00'da 299 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 192 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 73 kuruş, en düşük 300 lira 66 kuruştan işlem gördü.