Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

27 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,3 azalarak 141 milyon 378 bin 354 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 315 lira 70 kuruş, en düşük saat 06.00'da 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 307 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira, en düşük 299 lira 41 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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