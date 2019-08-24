Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

53 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 73 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 73 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,6 azalarak 120 milyon 690 bin 75 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 317 lira 73 kuruş, en düşük saat 07.00'de 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 305 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dursun Özbek'in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası kaderine terkedildi
Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi Galatasaray'ın forma sponsoru Terra Pizza oldu! İşte kazanılacak rakam Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]