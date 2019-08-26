Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 20 kuruş, en düşük 285 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 20 kuruş, en düşük 285 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,97 artarak 154 milyon 930 bin 792 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 321 lira 20 kuruş, en düşük saat 06.00'da 285 lira 28 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 97 kuruş, en düşük 263 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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