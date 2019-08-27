Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira, en düşük 301 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira, en düşük 301 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,07 artarak 165 milyon 884 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 328 lira, en düşük saat 06.00'da 301 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 316 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 20 kuruş, en düşük 285 lira 28 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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