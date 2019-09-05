Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

11 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 18 kuruş, en düşük 277 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 18 kuruş, en düşük 277 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,06 azalarak 151 milyon 845 bin 703 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 313 lira 18 kuruş, en düşük saat 06.00'da 277 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 306 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 36 kuruş, en düşük 275 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]