Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 82 kuruş, en düşük 174 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,34 azalarak 113 milyon 836 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 82 kuruş, en düşük saat 09.00'da 174 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 285 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 62 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.