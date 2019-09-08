Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

57 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 93 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 93 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,83 artarak 147 milyon 798 bin 972 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 314 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 301 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 82 kuruş, en düşük 174 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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