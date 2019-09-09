Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 69 kuruş, en düşük 267 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 69 kuruş, en düşük 267 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artarak 151 milyon 212 bin 665 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'de 312 lira 69 kuruş, en düşük saat 06.00'te 267 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 305 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 93 kuruş, en düşük 206 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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