Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 32 kuruş, en düşük 253 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 32 kuruş, en düşük 253 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 azalarak 145 milyon 891 bin 954 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 312 lira 32 kuruş, en düşük saat 04.00'te 253 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 301 lira 341 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 69 kuruş, en düşük 267 lira 88 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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