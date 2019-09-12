Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 55 kuruş, en düşük 283 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,46 azalarak 143 milyon bin 971 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 311 lira 55 kuruş, en düşük saat 03.00'te 283 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 305 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 99 kuruş, en düşük 273 lira 42 kuruştan işlem gördü.