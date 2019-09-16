Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

46 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 85 kuruş, en düşük 281 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,21 artarak 142 milyon 452 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 85 kuruş, en düşük 03.00'te 281 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 311 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 80 kuruş, en düşük 260 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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