Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 44 kuruş, en düşük 282 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 44 kuruş, en düşük 282 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,52 azalarak 141 milyon 61 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 314 lira 44 kuruş, en düşük 03.00'te 282 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 306 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 64 kuruş, en düşük 298 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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