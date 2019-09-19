Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

32 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 46 kuruş, en düşük 298 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 46 kuruş, en düşük 298 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,58 azalarak 136 milyon 10 bin 172 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 314 lira 46 kuruş, en düşük 05.00'te 298 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 306 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 44 kuruş, en düşük 282 lira 8 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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