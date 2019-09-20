Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 64 kuruş, en düşük 270,09 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,96 azalarak 126 milyon 545 bin 434 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 308 lira 64 kuruş, en düşük 05.00 ve 06.00'da 270,09 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 296 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 46 kuruş, en düşük 298 liradan işlem gördü.