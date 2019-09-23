Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 14 kuruş, en düşük 294 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 14 kuruş, en düşük 294 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,29 artarak 146 milyon 616 bin 359 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 23.00'te 311 lira 94 kuruş, en düşük 04.00'te 294 lira 94 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 42 kuruş, en düşük 300 lira 63 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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