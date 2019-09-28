Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

51 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,5 azalarak, 101 milyon 607 bin 387 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 312 lira 36 kuruş, en düşük 09.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 268 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 75 kuruş, en düşük 265 lira 17 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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