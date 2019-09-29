Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

49 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira, en düşük 278 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira, en düşük 278 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,6 artarak 140 milyon 900 bin 983 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira, en düşük 03.00'te 278 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 312 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı
Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti Katar Havayolları 13 bin 341 TL'ye varan maaşla Türkiye'den kabin görevlisi alımı yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 15:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]