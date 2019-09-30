Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 48 kuruş, en düşük 296 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,85 azalarak 134 milyon 62 bin 169 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 48 kuruş, en düşük saat 04.00'te 296 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira, en düşük 278 lira 81 kuruştan işlem gördü.