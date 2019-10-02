Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

18 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 91 kuruş, en düşük 230 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 91 kuruş, en düşük 230 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,53 azalarak 129 milyon 97 bin 432 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 317 lira 91 kuruş, en düşük saat 04.00'te 230 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 302 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 48 kuruş, en düşük 215 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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