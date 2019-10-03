Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 64 kuruş, en düşük 215 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 64 kuruş, en düşük 215 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,84 azalarak 128 milyon 12 bin 836 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 313 lira 64 kuruş, en düşük saat 03.00'te 215 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 298 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 91 kuruş, en düşük 2 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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