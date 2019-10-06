Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 27 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 27 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,91 artarak 106 milyon 591 bin 448 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 315 lira 27 kuruş, en düşük saat 23.00'te 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 290 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 19 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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