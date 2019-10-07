Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

34 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,92 artarak 107 milyon 569 bin 458 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 312 lira 36 kuruş, en düşük saat 12.00'de 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 294 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 27 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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