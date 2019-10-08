Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

50 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 88 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 88 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,04 azalarak 107 milyon 525 bin 447 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 315 lira 88 kuruş, en düşük saat 00.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 295 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 36 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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