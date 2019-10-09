Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 82 kuruş, en düşük 278 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 82 kuruş, en düşük 278 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,86 artarak 115 milyon 981 bin 26 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 82 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 278 lira 21 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 306 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 88 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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