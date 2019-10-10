Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 36 kuruş, en düşük 279 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,53 azalarak 111 milyon 890 bin 206 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 313 lira 36 kuruş, en düşük saat 13.00'te 279 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 301 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 82 kuruş, en düşük 278 lira 21 kuruştan işlem gördü.