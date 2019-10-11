Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

59 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 87 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 87 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,43 azalarak 104 milyon 699 bin 718 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 309 lira 87 kuruş, en düşük saat 15.00'te 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 285 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 36 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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