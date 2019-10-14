Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 94 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 94 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,3 artarak 111 milyon 999 bin 80 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'da 329 lira 94 kuruş, en düşük saat 00.00'da 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 306 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 23 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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