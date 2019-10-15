Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

50 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 45 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 45 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,07 artarak 115 milyon 441 bin 814 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 331 lira 45 kuruş, en düşük saat 04.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 312 lira 832 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 94 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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