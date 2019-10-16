Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 34 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,43 azalarak 114 milyon 938 bin 729 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 34 kuruş, en düşük saat 00.00'da 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 317 lira 392 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 45 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.