Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

16 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira, en düşük 277 lira 54 olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira, en düşük 277 lira 54 olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 120 milyon 921 bin 5 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira, en düşük saat 00.04'te 277 lira 54 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 317 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 34 kuruş, en düşük 260 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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