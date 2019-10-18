Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

46 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 1 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 1 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,02 azalarak 119 milyon 682 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 330 lira 1 kuruş, en düşük saat 05.00'te 269 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira, en düşük 277 lira 54 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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