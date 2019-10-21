Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

9 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,9 artarak 108 milyon 242 bin 481 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 4 kuruş, en düşük saat 12.00'de 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 168 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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